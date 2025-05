Ucrânia ataca Moscou durante visita de Xi Jinping; aeroportos fecham

Drones ucranianos atacaram Moscou pelo terceiro dia nesta quarta-feira (7), forçando a maioria dos aeroportos da capital russa a fechar horas antes da chegada do presidente chinês, Xi Jinping, para uma visita cheia de pompa, à qual Kiev deixou claro que se opõe.

Jinping, cujo país compra mais petróleo e gás russo do que qualquer outro, e que deu a Moscou um auxílio econômico que o ajudou a contornar as sanções ocidentais impostas por sua guerra na Ucrânia, deve chegar na noite desta quarta-feira, no horário local.

Quando perguntado durante uma coletiva de imprensa sobre os ataques aéreos de ambos os lados às capitais um do outro, o