CNU: nomeados pelo Ministério da Gestão têm 30 dias para tomar posse

O MGI também desenvolveu nova funcionalidade dentro do SouGov.br, voltada aos chamados ingressantes no serviço federal. Dentro do SouGov.br, a nova funcionalidade "Ingresso de Servidor" terá o objetivo de facilitar a posse dos aprovados em concursos públicos federais e possibilitará que todo o processo de posse seja realizado de forma digital.

O MGI aponta as vantagens do acesso digital:

· - redução de gastos com deslocamento e cópia de documentos;

· - preenchimento automatizado para ingressantes que já têm vínculos com a administração pública federal,

· - facilidade no acompanhamento do processo em tempo real e no envio das informações em qualquer horário.