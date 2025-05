Papa Leão XIV pede que Igreja ilumine "noites escuras do mundo"

Ao celebrar sua primeira missa nesta sexta-feira (9), o papa Leão XIV disse esperar que a Igreja atue como "farol que ilumina as noites do mundo". "E isso não tanto pela grandiosidade de suas estruturas, mas pela santidade dos seus membros", destacou, durante a celebração na Capela Sistina.

De acordo com informações do Vaticano, durante a homilia, Leão XIV se dirigiu aos cardeais presentes e convidou-os a refletir "sobre as maravilhas que o Senhor fez, sobre as bênçãos que o Senhor continua a derramar sobre todos nós por meio do ministério de Pedro".