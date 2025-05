Bienal 2025 terá parque literário e homenageará o escritor Ruy Castro

A Bienal do Livro 2025 está programada para acontecer entre 13 e 22 de junho, no Rio de Janeiro, com homenagem ao escritor e jornalista Ruy Castro, que lançará dois livros no evento. O festival será organizado por meio de um conceito de Book Park, um tipo de parque literário com experiências mais imersivas e lúdicas para o público.

O evento deste ano ganhou mais importância com a escolha do Rio como Capital Mundial do Livro em 2025 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco).