Dias das mães pode ser chuvoso em maior parte do país, prevê Inmet

Uma frente fria que avança pelo país causa instabilidade no tempo nos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul neste sábado (10) e promete derrubar as temperaturas para os Dia das Mães nas regiões sul e sudeste.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a queda na temperatura deve provocar geadas na madrugada entre sábado e domingo nas regiões serrana do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Chuvas de moderadas a intensas devem cair em São Paulo e no Rio de Janeiro. A previsão é que as precipitações fiquem entre 30mm e 50mm no domingo (11). Ainda assim, as temperaturas não devem cair tanto. Na capital paulista, a máxima de chegar a 29 C, enquanto no Rio a máxima pode atingir os 36 C.