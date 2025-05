Feira do MST em SP permite passeio por histórias do Brasil e do mundo

É com alegria que Santos oferece à família alimentos isentos de riscos à saúde. "Nada é mais gratificante do que ter filho, ele entrar no seu quintal e pegar uma fruta, botar na boca, sem medo de errar. Você vê a criança comendo uma goiaba, chupando um caju, comendo um jaca e você ter a consciência pesada de ter que lavar etc. Isso me deu muita satisfação. Isso me faz refletir bastante sobre continuar produzindo nessa linha", diz.

Internacionalização do que começa na família

A segunda edição do Atlas do Espaço Rural Brasileiro, finalizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2020 e que analisou o cenário de 2017, mostra que 76,8% dos estabelecimentos agropecuários e aquicultores são de agricultura familiar. Esses mais de 3,8 milhões de agentes, contudo, ocupam menos de um quarto (23%) da área dedicada a esse tipo de atividade econômica.

O setor gera 10,1 milhões de postos de trabalho, segundo o Ministério do Desenvolvimento do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, e, mesmo assim, tem muitos desafios pela frente. Atar as pontas do MST com aliados de outros cantos do mundo tem sido uma estratégia já adotada hoje.

Uma dessas redes é a promovida pela Baobab, associação sem fins lucrativos que se propõe a facilitar a interlocução entre comunidades do Sul Global. Com a sede administrativa em Genebra, na Suíça, mantém escritórios em Pequim, na China, em Acra, capital de Gana, e em São Paulo.

Além do MST, fazem parte da rede a Federación Rural para la Producción y el Arraigo, da Argentina; a Unión Comunera, da Venezuela; a West Africa Agroecological Foundation (WAAF), de Gana; a Foundation for Promotion of Cooperatives and Agroecology, de Zâmbia; a All Nepal Peasants's Federation (ANPFA, do Nepal; e a Mtandao wa Vikundi vya Wakulima Tanzania (MVIMATA), da Tanzânia. Todos são movimentos populares rurais e urbanos. Há, ainda, entre os parceiros, a Universidade de Brasília (UnB) e a China Agricultural University (CAU), ao lado de outras instituições acadêmicas e científicas que podem contribuir com incrementos tecnológicos.