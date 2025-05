Programação no Mast lembra os 100 anos de visita de Eisntein ao Brasil

O Museu de Astronomia e Ciências Afins (Mast), do Rio de Janeiro, fez uma programação neste sábado (10) dedicada aos 100 anos da visita do físico Albert Einstein à instituição. Apesar de ter sido inaugurado há quatro décadas, o Mast divide espaço com o Observatório Nacional, instituição científica com quase 200 anos, e que foi um dos locais que Einstein visitou durante sua única incursão pelo Brasil.

A educadora museal Camila Oliveira ficou a cargo de guiar o público na visita que apresentou o acervo do museu, e também explicou como a teoria da relatividade foi comprovada a partir de um experimento realizado durante um eclipse em 1919, na cidade de Sobral, no Ceará, com a participação de pesquisadores do Observatório. A visita também destacou os lugares por onde Einstein passou em sua visita ao local há cem anos, e quais equipamentos ele conheceu.