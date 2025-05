São Paulo tem Dia D de Vacinação contra Gripe

Ministério da Saúde realiza neste sábado (9) o Dia D de Vacinação contra a Gripe. A ação ocorre de forma simultânea em todas as regiões do país, com exceção da região Norte que, por particularidades climáticas, terá o início da vacinação apenas no segundo semestre deste ano, quando a circulação viral e a transmissão da gripe são mais frequentes. O objetivo é alertar e estimular as pessoas sobre a importância de se protegeram contra a doença.

A meta do governo federal é vacinar 90% do público-alvo no país, estimado em 81,6 milhões de pessoas.

Notícias relacionadas:

Para a mobilização, o ministério promoveu hoje (9) ação especial, na capital paulista, que contou com a participação do secretário executivo do Ministério da Saúde, Adriano Massuda, da secretária de Informação e Saúde Digital, Ana Estela Haddad, e do Zé Gotinha. O evento teve lugar na Unidade Básica de Saúde (UBS) Nossa Senhora do Brasil, na Bela Vista, na região central de São Paulo.