Viola caipira de Daniel Ganc embala Cena Musical na TV Brasil

Daniel nasceu em uma família de tradição musical, com pai e mãe instrumentistas. Músico de formação erudita, se apaixonou pela viola caipira aos 20 anos, quando escutou o disco do Quarteto Novo, grupo formado por Hermeto Pascoal, Theo de Barros, Ayrton Moreira e Heraldo Dumont no final da década de 1960.

Ficha técnica Cena Musical

Direção: Maíra de Assis e Waldecir de Oliveira

Produção: Gustavo Sá Fortes

Coordenação de Produção: Eduardo Gurgel e Waldecir de Oliveira

Sobre o programa

Criado em 2007, o Cena Musical é um programa da TV Brasil que traz para o público performances inéditas da nossa música. Desde 2017, as apresentações são gravadas no Espaço Cultural do BNDES, no Rio de Janeiro. A série semanal traz shows que revelam e celebram a riqueza e a diversidade da música brasileira.