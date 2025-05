Conversa com o Autor tem edição especial de Dia das Mães

Neste Dia das Mães, o programa Conversa com o Autor, que a Rádio MEC leva ao ar daqui a pouco, ouve a escritora Nina Rizzi sobre seu livro A melhor mãe do mundo, que recebeu os selos Distinção Cátedra Unesco de Leitura PUC-Rio e Caminhos de Leitura Brasil, e que, segundo a revista Crescer, foi selecionado entre os 30 melhores livros infantis de 2023.

No programa, Nina Rizzi fala sobre a força da maternidade no imaginário das crianças e diz que é fundamental que as mães lerem para os filhos e que os pais tenham tempo para contar histórias. Em uma conversa franca e direta com a anfitriã Katy Navarro, a escritora apresenta aos ouvintes suas lembranças, afetos e amor aos livros.

Além de escritora, Nina Rizzi é tradutora, pesquisadora, professora, editora e curadora, com poemas, ensaios e traduções publicados em diversas revistas, jornais, suplementos e antologias. Entre suas publicações, destacam-se Elza: A Voz do Milênio; Caderno Goiabada de Prosa e Poesia; Sereia no Copo d'Água; Quando Vieres Ver um Banzo Cor de Fogo; Geografia dos Ossos; A Duração do Deserto; e Tambores pra N'Zinga. Os títulos abrangem prosa, poesia e ensaios.