Equipe da UFF representa Brasil em competição de engenharia no Canadá

"É estranho, sinceramente, sermos a única equipe brasileira, até porque não tínhamos nada e hoje ser a única equipe brasileira, representando a nossa história, o nosso sonho, lá fora é muito gratificante. Essa classificação representa nosso trabalho durante todos esses anos, criando protótipos, circuitos e fazendo testes", celebra a estudante. "É gratificante tanto para mim quanto para a equipe inteira conseguir representar o nosso país e a nossa universidade lá fora."

De acordo com Maria Eduarda, antes de chegar ao desafio robótico no Canadá, há um grande obstáculo: o custo das passagens para os integrantes e o transporte do rover para outro país.

Segundo a universitária, no momento, a equipe não conta com nenhum financiamento para a viagem, diferentemente do European Rover Challenge (ERC), que será realizado na Polônia, de 29 a 31 de agosto, e para o qual os alunos contam com apoio financeiro de um edital da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj). Como alternativa para conseguir lidar com os gastos, os alunos organizam uma vaquinha on-line.

"Tivemos que tirar (dinheiro) do nosso próprio bolso para conseguir pagar a inscrição. A Escola de Engenharia da UFF nos ajudou nessa parte e conseguiram reembolsar esse dinheiro, só que infelizmente não conseguem nos ajudar com as passagens aéreas, é aí que entra a vaquinha. Ela vai servir basicamente para conseguir pagar as passagens dos membros", compartilha Maria Eduarda.

*Estagiária sob supervisão de Gilberto Costa