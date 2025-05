Hoje é Dia: Lei Áurea e centenário de Rubem Fonseca são destaques

Esta semana abriga importantes marcos de defesa dos direitos humanos. Vamos começar com o dia 13 de maio. Foi nesta data, em 1888, que foi abolida oficialmente a escravidão no Brasil, com a assinatura da Lei Áurea. Mas esse ato formal foi apenas o resultado de um processo que se iniciou muito anos antes, e teve a participação de várias figuras históricas. Durante décadas, protagonistas negros como os advogados e jornalistas José Ferreira de Menezes, José do Patrocínio e Luiz Gama, além do escritor Machado de Assis, lutaram pelo fim do regime escravocrata, como explica esta reportagem da Agência Brasil, publicada em 2018. O caminho para a assinatura da Lei Áurea foi detalhado nesta edição do Repórter Brasil, da TV Brasil, exibido em 2022. E o Repórter Brasil Tarde, também exibido pela emissora, mostrou, em 2024, que até hoje se busca uma reparação histórica por essa brutal violação de direitos.

Quase cinco milhões de negros foram traficados para o Brasil durante mais de quatro séculos. A escravidão foi tema de uma série de episódios do programa Na Trilha da História, da Rádio Nacional, em 2017. Neste episódio, um dos maiores estudiosos do tema no país, o historiador João José Reis, detalha como funcionava o tráfico de pessoas escravizadas, a rotina de trabalho forçado nas fazendas e nos centros urbanos, e como surgiram os contextos político e social que culminaram no fim da escravidão: