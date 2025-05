Projeto da Unifesp acolhe mães de vítimas de violência policial

Lançado pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), a partir da escuta de mães e familiares de vítimas da violência de Estado, o Projeto EnfrentAção - Pesquisa e Intervenção Multiprofissional, buscará garantir a familiares de vítimas da violência policial o acesso à justiça, à memória e à reparação simbólica e social. Participam da iniciativa cerca de 150 mulheres de cinco estados: Bahia, Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

Os objetivos do projeto são deslocar suas integrantes da condição de objetos de pesquisa para a de pesquisadoras sociais, promover a escuta efetiva de seus relatos e provocar uma resposta do poder público, inclusive com a criação do cargo de agente. Conforme explicado no evento de lançamento, no último dia 7, o grupo reivindica políticas públicas apropriadas para o acolhimento dos familiares e para garantir reparação psicossocial a eles.

Do projeto, que conta com o apoio do Movimento Independente Mães de Maio e do Ministério da Justiça e Segurança Pública, deverão resultar um documentário, um livro e uma série de protocolos. Também está prevista a realização de um seminário nacional sobre a questão.