Inscrições para a 28ª Olimpíada de Astronomia acabam hoje em São Paulo

A 28ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) será realizada no próximo sábado (16), mas o prazo para as crianças e jovens participarem termina hoje (12). A prova é aberta a escolas públicas ou privadas, urbanas ou rurais, podendo participar alunos do ensino fundamental até o ensino médio.

As inscrições são feitas no site da OBA, onde podem ser obtidas mais informações como o regulamento e editais da competição.