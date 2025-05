Lula confirma presença em velório de Pepe Mujica

Após a entrevista, em Pequim, o presidente e sua comitiva embarcaram de volta ao Brasil, onde a previsão de chegada é na noite desta quarta-feira (14).

O velório de Mujica ocorrerá no Palácio Legislativo, em Montevidéu, a partir de amanhã.

Lula já tinha se manifestado, mais cedo, em nota oficial, sobre a morte de Mujica e destacou seu legado político e social.

Na coletiva de imprensa, ele reforçou sua homenagem à memória do ex-presidente uruguaio, que chegou a ficar 12 anos preso por perseguição política da ditadura no país vizinho.

"O Pepe Mujica não foi apenas um militante de esquerda, um senador, um deputado ou um presidente da República do Uruguai. O Pepe Mujica foi um presidente muito importante para a democracia, para os setores progressistas da sociedade, para a esquerda. Porque eu acho que se ele não tivesse nascido, precisaria nascer outra vez, para que a gente tivesse um exemplo de ser humano, com muita dignidade, com muito respeito, com muita solidariedade e com muita coragem", disse Lula.

O último encontro entre os dois ocorreu na chácara de Mujica, nos arredores da capital uruguaia, no fim do ano passado. Na ocasião, Lula condecorou Mujica com a Ordem do Cruzeiro do Sul, a maior honraria concedida pelo Estado brasileiro a cidadãos estrangeiros.