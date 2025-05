No DR com Demori, Cida Bento debate a desigualdade racial no Brasil

O programa DR com Demori, da TV Brasil, recebe nesta terça-feira (13) a psicóloga e escritora Cida Bento, que já figurou entre as 50 pessoas mais influentes do mundo no campo da diversidade, segundo a revista The Economist. Ela é autora de obras como O Pacto da Branquitude e Cidadania em Preto e Branco.

A ativista conversa com Leandro Demori sobre desigualdade racial, o papel das elites brancas no Brasil e a necessidade de reconhecer os privilégios herdados por essa parcela da população após mais de 300 anos de escravidão no país.

Cida Bento explica que o chamado "pacto narcísico da branquitude" é um acordo implícito entre pessoas brancas para preservar seus espaços de poder, de fortalecimento entre iguais.