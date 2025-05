Polícia faz ação para prender 22 suspeitos de integrar facção

A Polícia Civil faz, nesta terça-feira (13), uma operação em quatro estados para prender suspeitos de envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho. Além do Rio, a ação está sendo realizada nos estados de São Paulo, Rondônia e Mato Grosso, com apoio das polícias locais.

A operação Contenção também está cumprindo 39 mandados de busca e apreensão. A Justiça também autorizou o bloqueio de R$ 40 milhões em bens e valores dos alvos da ação. Até as 7h15 desta terça, seis pessoas já tinham sido presas.

De acordo com a Polícia Civil,