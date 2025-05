Tiroteio no Complexo da Maré deixa ao menos um morto e dois feridos

Uma operação da Polícia Militar no Complexo da Maré, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, resultou em confronto armado. Segundo a PM, um homem identificado como Thiago da Silva Folly, morreu durante troca de tiros com policiais.

Ele é apontado, pela polícia como um dos líderes da facção criminosa que controla parte das comunidades do complexo.

Notícias relacionadas:

Os bombeiros informaram ainda quena Penha, também na zona norte.