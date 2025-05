Após movimentação do solo, Sabesp adia liberação da Marginal Tietê

Alternativas

Por meio de nota, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) disse que a pista central da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, na altura da saída da Rodovia dos Bandeirantes e próxima à Ponte Atílio Fontana, continua totalmente interditada.

"Os agentes da companhia auxiliam na fluidez do trânsito desde a Ponte Aricanduva, mas a CET recomenda que, se possível, os condutores evitem a Marginal Tietê nesse trecho, enquanto durarem as obras", informa o órgão.

Os motoristas com destino à Rodovia Castelo Branco e Marginal Pinheiros podem utilizar a região da Lapa, seguindo pela Ponte da Freguesia do Ó, Av. Ermano Marchetti, Rua Nossa Senhora da Lapa, Rua Pio XI, Av. Cerro Corá, Av. Queiroz Filho e Ponte do Jaguaré. Outras opções de caminhos alternativos são a Ligação Leste/Oeste e o Minianel Viário para acessar a Marginal Pinheiros e a zona sul", disse a CET.