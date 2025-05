Artur marca golaço e Botafogo vence Estudiantes na Libertadores

? CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 15, 2025

A equipe do técnico português Renato Paiva começou melhor na etapa final, e ampliou sua vantagem logo aos 6 minutos, com gol de cabeça de Igor Jesus após cobrança de escanteio de Alex Telles. Mas o Botafogo diminuiu a rotação, e permitiu que o Estudiantes chegasse ao empate (com dois gols de Palacios, aos 16 e aos 32), flertando com a desclassificação da competição.

Porém, no momento mais complicado da partida a estrela do atacante Artur brilhou. Aos 39 minutos o atacante recebeu na ponta direita lançamento longo de Marlon Freitas e, com um toque, driblou um adversário e ficou em liberdade para dar uma chapada para superar o goleiro Mansilla, garantindo uma importante vitória para o Botafogo.

Outros resultados:

São Paulo 1 x 1 Libertad (Paraguai)

Atlético Nacional (Colômbia) 1 x 0 Bahia