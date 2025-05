Ataques israelenses matam dezenas em Gaza enquanto Trump visita região

Os militares israelenses não comentaram a morte do jornalista. Eles intensificaram a ofensiva em Gaza enquanto tentam erradicar o Hamas, em retaliação aos ataques mortais que o grupo militante palestino realizou contra Israel em outubro de 2023.

Em comunicado, o Hamas disse que Israel estava fazendo uma "tentativa desesperada de negociar sob a cobertura de fogo", à medida que conversações indiretas de cessar-fogo ocorriam entre Israel e o Hamas, envolvendo enviados de Trump e mediadores do Catar e do Egito em Doha.

Israel realizou os últimos ataques no dia em que os palestinos marcam a Nakba, ou catástrofe, quando centenas de milhares de pessoas fugiram ou foram forçadas a fugir de suas cidades natais e vilarejos durante a guerra de 1948 no Oriente Médio, que deu origem ao Estado de Israel.

Com a maioria dos 2,3 milhões de pessoas em Gaza deslocadas internamente, alguns residentes do pequeno enclave dizem que o sofrimento é maior agora do que na época da Nakba.

"O que estamos vivenciando agora é ainda pior do que a Nakba de 1948", afirmou Ahmed Hamad, um palestino da Cidade de Gaza que foi deslocado várias vezes.