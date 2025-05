? CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 16, 2025

Com este resultado, o Colorado assume a vice-liderança do Grupo F com oito pontos. A liderança é do Atlético Nacional (Colômbia), que bateu, na última quarta por 1 a 0, o Bahia, que agora é o terceiro colocado com sete pontos.