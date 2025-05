Governo altera regra de transição do Bolsa Família; entenda

O que muda

Com a alteração, famílias que ultrapassarem o limite de renda para entrada no Bolsa Família - de R$ 218 per capita - poderão seguir no programa por mais 12 meses, recebendo 50% do valor do benefício a que a família faz jus, desde que a renda familiar per capita mensal não supere o valor de R$ 706.

"A fixação do novo limite de renda está alinhada à linha de pobreza internacional, estabelecida a partir de estudos sobre a distribuição de renda em diversos países do mundo", ressaltou o comunicado.

Além disso, famílias cuja renda seja considerada estável ou permanente - como as que recebem aposentadoria, pensão ou Benefício de Prestação Continuada (BPC) - poderão permanecer com o auxílio do Bolsa Família por até dois meses.