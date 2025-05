Morre o ex-ministro da Ciência e Tecnologia José Israel Vargas

Ao longo de sua carreira, formou-se químico pela UFMG, estudou física no Instituto Tecnológico da Aeronáutica e doutorou-se em ciências nucleares pela Faculdade de Física e Química da Universidade de Cambridge, no Reino Unido. De volta ao Brasil, tornou-se professor da UFMG, onde dirigiu o Instituto de Pesquisas Radioativas, e foi assessor técnico da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). Vargas também foi pesquisador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas.

Durante o golpe militar de 1964, seu laboratório foi invadido pelo Exército e Vargas foi demitido da CNEN e afastado da UFMG. Foi então voluntariamente para a França e lá ficou por quase sete anos, atuando como pesquisador do Centro de Estudos Nucleares do Comissariado de Energia Atômica, em Grenoble.

Na área acadêmica, desenvolveu ainda trabalhos sobre as transformações nucleares nos sólidos observadas por meio das interações hiperfinas. Nesse tipo de interação, a radiação emitida pelo núcleo é usada para descrever o estado do próprio átomo. Seu objetivo era entender o que acontece com o átomo que sofre uma transformação nuclear. Dedicou-se ainda ao planejamento e modelagem de sistemas energéticos.

Política

Foi secretário de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais e, à frente do Ministério da Ciência e Tecnologia, teve papel relevante na área, como a expansão e consolidação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), Trabalhou também para aprimorar a qualidade da produção nacional, aperfeiçoando o Sistema Nacional da Propriedade Intelectual e a Metrologia e a Normatização.

No exterior, integrou a Comissão Assessora para Políticas de Cooperação Intelectual Internacional da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e integrou o Conselho do Instituto de Estudos Avançados da Universidade das Nações Unidas, na qual ajudou a desenvolver projeto para pesquisa de uma linguagem entre computadores que permitisse a tradução automática de línguas. Vargas também foi embaixador do Brasil na Unesco e presidente do Conselho Executivo da organização. Presidiu a Academia de Ciências para o Mundo em Desenvolvimento, atual Academia Mundial de Ciências, por duas vezes.