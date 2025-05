Sabesp vai abrir acesso emergencial na Marginal Tietê

A Sabesp, empresa de saneamento de São Paulo, anunciou que vai construir, em caráter emergencial, uma nova alça de acesso na ligação da Marginal Tietê, no local onde uma cratera reabriu na pista, próximo á ponte Atílio Fontana.

A primeira vez que o buraco surgiu no local foi no dia 10 de abril. Depois de coberto, a pista tornou a afundar no domingo (11), reabrindo a cratera. A prefeitura de São Paulo havia informado que ontem (14) uma das três faixas interditadas poderiam facilitar a passagem. Mas, segundo a Sabesp, houve nova movimentação no solo, no local onde o buraco se abriu, e será "preciso fazer sondagens complementares antes da liberação parcial da via".

Notícias relacionadas:

A nova alça de acesso deverá ser liberada em até quatro dias, depois da concessão de licenças das autoridades competentes