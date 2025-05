Enem: prazo para recurso de isenção da taxa de inscrição termina hoje

Resultados

Os resultados finais com a análise dos recursos serão conhecidos a partir da próxima terça-feira (22).

O candidato que tiver o pedido do recurso negado em definitivo deverá pagar a taxa para se inscrever no exame de 2025 entre 26 de maio e 6 de junho . As provas desta edição estão agendadas para os domingos, dias 9 e 16 de novembro. As datas definidas foram anunciadas pelo Ministério da Educação (MEC) na sexta-feira (9).