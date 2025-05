Filme brasileiro "O Agente Secreto" disputa Palma de Ouro, em Cannes

A homenagem reconhece os talentos criativos e a contribuição do país à indústria cinematográfica internacional, e tem palestras e eventos que celebram o valor e a diversidade do cinema brasileiro.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, participa do Marché du Film 2025, mercado de cinema, anualmente realizado durante o Festival de Cinema de Cannes, na França. O evento tem mostra de filmes exclusiva para críticos, atores, cineastas e especialistas da indústria. Margareth Menezes terá ainda um encontro com a ministra da Cultura da França, Rachida Dati.

A delegação brasileira é composta por 65 agentes do setor audiovisual, como cineastas, produtores. A participação brasileira tem apoio do Ministério das Relações Exteriores (MRE), do Instituto Guimarães Rosa (IGR) e da Embaixada do Brasil em Paris, assim como da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

Durante a visita, também haverá mostras de trabalhos em andamento de filmes e documentários, eventos de networking e apresentações de iniciativas internacionais de coprodução.

De acordo com o ministério, a escolha do Brasil como país de honra do festival "é uma oportunidade única de expandir nossas conexões, fortalecer diálogos e mostrar ao mundo a diversidade e a criatividade do cinema brasileiro".

>> Confira os filmes selecionados para a mostra competitiva:

Filme de abertura: Partir un Jour, de Amélie Bonnin, que não participa da competição