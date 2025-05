Orquestra de Câmara da USP celebra 30 anos com concertos gratuitos

Com o tema Harmonia dos Séculos, a apresentação traz obras clássicas do século XIX de Beethoven e Gustav Mahler, e também criações contemporâneas, com a estreia da composição de Isabel Vilela.

Os concertos são regidos e dirigidos pelo maestro Ricardo Bologna e contam com a participação especial do pianista Eduardo Monteiro.

O primeiro concerto faz parte da série Sons da USP: A Sinfonia de São Paulo, que traz a proposta de integrar a cidade à vida universitária, levando música erudita ao público.

Harmonia dos Séculos começará com a estreia da composição A Roda da Fortuna, de Isabela Vilela. Em seguida, Concerto para Piano nº 4 em Sol Maior, Op. 58, de Ludwig van Beethoven, que tem o piano presente durante toda a execução, e termina com a Sinfonia n° 1 em Ré Maior, Titã de Gustav Mahler.

"Estamos muito contentes em poder apresentar ao público pela primeira vez uma composição de Isabel Vilela, aluna da USP, reforçando nosso papel como orquestra profissionalizante e refletindo o futuro da música de concerto", diz Bologna.

Os concertos também recebem o Coletivo Tem Sentimento, que atua no território da Cracolândia, oferecendo capacitação e assistência para mulheres cis e trans em situação de vulnerabilidade social.