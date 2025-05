Xodó de Cozinha recebe pesquisadora da culinária afro-brasileira

O programa Xodó de Cozinha, que vai ao ar na TV Brasil neste sábado (17), às 13h, recebe Danielle Theodoro, professora e pesquisadora do CulinAfro, grupo de pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) focado em alimentação e nutrição afrocentrada. Enquanto conversa com a convidada, a chef e apresentadora Regina Tchelly prepara diferentes pratos com inhame, típico alimento da culinária africana.

A cultura africana foi fundamental para a construção da identidade gastronômica brasileira, e o consumo do inhame é umas das principais heranças. Durante a atração da emissora pública, Regina e Danielle também batem um papo sobre a importância da tradição familiar e cultural na cozinha.

Nutritivo e versátil, o inhame se destaca não apenas pelo sabor, mas também pelos inúmeros benefícios à saúde que oferece, como melhorar a digestão e regular o açúcar no sangue. Ao longo do programa, Regina Tchelly faz pastel de forno, maionese de inhame com ervas e biscoito de inhame.