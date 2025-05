Baile Charme do viaduto de Madureira comemora 35 anos

O Viaduto Prefeito Negrão de Lima, localizado no bairro de Madureira, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, recebe neste sábado (17) um dos precursores do gênero musical rhythm and blues (R&B) no Brasil em celebração dos 35 anos do Baile Charme, realizado local.

Entre os anos 1980 e 1990, Marco Aurélio Ferreira, mais conhecido como DJ Corello, popularizou a expressão charme nos bailes de black music (música negra) promovidos pela população negra na capital fluminense.

O evento, que também celebra os 45 anos do Movimento Charme no Brasil, começa às 22h e reúne os DJs residentes do Viaduto de Madureira ? DJ Michell, Fernandinho, Vig, Gab e Guto ? e o Coletivo Sampa Charme, com o DJ Sammy como convidado especial.