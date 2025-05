Isaquias Queiroz garante ouro na Copa do Mundo de canoagem velocidade

Outro canoísta brasileiro - e mais um nascido na Bahia - que brigará por medalha neste domingo é Mateus Nunes. O atleta de Itacaré (BA) disputa, às 9h40, a final dos cinco mil metros do C1.

Mais pódios

O esporte brasileiro também foi ao pódio no triatlo. O paulista Miguel Hidalgo abriu a temporada da Série Mundial com um terceiro lugar na etapa de Yokohama, no Japão. Ele acabou o percurso de 1,5 quilômetros de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida em 1h41min29s, em uma prova de recuperação, já que saiu da parte aquática da prova na 16ª posição. O australiano Matthew Hauser levou a melhor, seguido pelo português Vasco Vilaça, que levou a prata.

Já pela Copa do Mundo de ginástica artística, Gabriela Barbosa e Gabriela Bouças foram prata e bronze, respectivamente, na final das barras assimétricas da etapa de Koper, na Eslovênia. É a primeira vez que ambas vão ao pódio em uma competição deste nível. Atleta da casa, Lucija Hribar ficou com o primeiro lugar.

As xarás voltam a competir no domingo, na final da trave. Gabriela Barbosa ainda está na decisão do solo, que também terá participação de Julia Coutinho. No masculino, Patrick Correa e Lucas Bitencourt, o Bisteca, brigarão por medalhas na barra fixa, sendo que Lucas também disputa o pódio nas barras paralelas, assim como Johnny Massahiro Oshiro.