Itaipu completa 51 anos com foco em inovação energética

A usina hidrelétrica de Itaipu, líder mundial em geração acumulada de energia limpa, completa 51 anos neste sábado (17). Fruto de um acordo entre Brasil e Paraguai assinado em 1974, ela tem papel estratégico no fornecimento de eletricidade e no desenvolvimento regional.

Atualmente, cerca de 7% da energia elétrica consumida no Brasil procedem de Itaipu. A usina informou que tem tarifa reduzida em 26% desde 2023 - valor que será mantido até dezembro de 2026. A empresa opera com mais de 97% de disponibilidade, fornecendo energia a mais de 20 milhões de pessoas no Brasil.

Em 2025, Itaipu recebeu o Milestone Award, principal premiação do Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) como uma das obras que transformaram a engenharia mundial.