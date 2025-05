Musical Torto Arado estreia neste sábado no Rio de Janeiro

"Ali se vê a fusão ou sedimentação daquilo que vem de matriz afro-brasileira. Até o candomblé que está ali é o candomblé congo, a umbanda está ali presente de algum jeito, o catolicismo. Musicalmente falando a gente tem ali ritmos da umbanda e do candomblé que foram a primeira informação musical do que a gente ia tratar. A partir desse lugar afro sonoro do Recôncavo da Bahia a gente buscou ampliar o conceito da música para que ela conversasse com o que de fato o livro conversa, que é o interior do Brasil inteiro. Acho que no livro, através da Chapada Velha, Itamar conseguiu se comunicar com o Brasil inteiro", completou.

O diretor e coreógrafo Zebrinha é responsável pela direção de movimento do espetáculo. A cenografia ficou a cargo de Renata Mota; o figurino com a designer Bettine Silveira e a coordenação geral é de Fernanda Bezerra, responsável também pela idealização do projeto.

Programação

A temporada de Torto Arado - O Musical segue em cartaz até 15 de junho. Quintas e sextas às 20h, sábados às 16h e às 20h, e domingos às 16h.

Apresentado pelo Ministério da Cultura e pelo Nubank, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o espetáculo é realizado pela Maré Produções, Ministério da Cultura e Governo Federal União e Reconstrução.

Os ingressos a R$ 40,00 podem ser comprados na plataforma ingresso.com ou na bilheteria do teatro.