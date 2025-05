Agente Secreto leva frevo para Cannes e tem estreia aplaudida

Conferência

Ainda na França, o Brasil promoveu a conferência "Com quem (co)produzir no Brasil?", no âmbito do Marché du Film. O objetivo foi apresentar ao mercado internacional os diferentes perfis regionais do audiovisual brasileiro.

O encontro contou com representantes de entidades como a Associação de Produtores do Nordeste (APAN), a Conexão Audiovisual Centro-Oeste, Norte e Nordeste (CONNE), e a Fundação Cinema do Rio Grande do Sul (Fundacine).

Durante sua participação, a ministra Margareth Menezes destacou o papel estratégico da cultura nacional em eventos internacionais.