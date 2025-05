Bordado de família mineira alerta para ameaça às veredas do Cerrado

Uma das artistas que bordaram a obra, Sávia Dumont, conversou com a comunicadora Mara Régia, apresentadora do programa Natureza Viva, da Rádio Nacional da Amazônia.

Sávia contou a Mara Régia que foi uma alegria muito grande a escolha da obra pelo Itamaraty para ser presenteada ao Imperador do Japão.

"Foi uma alegria muito grande. Nosso trabalho é muito ligado a natureza, especial ao Cerrado. Nós nascemos no norte de Minas Gerais, onde o Cerrado é muito forte. Existem veredas belíssimas. E, ao bordar essa vereda, que se chama Vereda do Galhão, que é uma vereda linda, enorme, lá perto da cidade onde a gente nasceu, Pirapora. Nós demoramos muitos meses para fazer. Foi muito lindo ter esse trabalho escolhido para presentear o Imperador do Japão", disse.

"O buriti nasce na vereda. Ele não nasce em qualquer lugar no Cerrado. Isso para nós é muito importante porque a gente sabe que é necessário preservar a Vereda e isso é preservar a vida. Por isso mesmo essa majestosa e maravilhosa planta nasce somente na vereda. Ela não nasce em qualquer lugar. Ela nasce onde tem água, onde há uma nascente."

Conhecida como árvore da vida pelos povos originários, mais do que uma planta, o buriti é um ecossistema. Suas folhas fornecem abrigo para pássaros, são usados no telhado de casas, transformam-se em material para artesanato e seus troncos e frutos são fontes de alimento e óleo medicinal.