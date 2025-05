Brasileiro Feminino: Cruzeiro pode garantir classificação antecipada

Após derrotar a Ferroviária por 3 a 1 no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG), e disparar na liderança ?da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino, o Cruzeiro aguarda dois jogos deste domingo (18) para saber já se termina a 11ª rodada classificado por antecipação às quartas de final. Se o Bahia não superar o São Paulo às 15h (horário de Brasília), no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana (BA), ou o Red Bull Bragantino tropeçar diante do Grêmio, às 16h, no Estádio Airton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul (RS), as "Cabulosas" garantem vaga à próxima fase mesmo com quatro jogos ainda por fazer antes do mata-mata.

O Bragantino ocupa a oitava colocação do Brasileiro, a última da zona de classificação, com os mesmos 14 pontos do Bahia, mas fica à frente por ter melhor saldo de gols. Se paulistas ou baianas não ganharem, é certo que o nono colocado não terá condições matemáticas de igualar os 29 pontos do Cruzeiro, mesmo que a equipe mineira não pontue até o fim da primeira fase.

Notícias relacionadas:

que foi transmitido ao vivo pela. A equipe celeste saiu na frente aos 13 minutos com a meia Gaby Soares. No retorno do intervalo, Vendito recebeu passe de calcanhar da também atacante Darlene e bateu cruzado, deixando tudo igual aos oito.