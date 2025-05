Corinthians e Bahia vencem em rodada de clássicos pelo Brasileirão

Clássicos no RJ e em MG

Mais dois clássicos estaduais dão sequência ao Brasileirão neste domingo. Às 18h30 (horário de Brasília), os cariocas Flamengo e Botafogo medem forças no Maracanã, com transmissão ao vivo da Rádio Nacional. Depois, às 20h30, o Cruzeiro recebe o Atlético-MG no Mineirão, em Belo Horizonte. É o primeiro jogo entre eles desde que o atacante Dudu, apesar da história construída na Raposa, trocou o clube que o revelou pelo Galo.

Vasco e São Paulo respiram

Após a vitória do Ceará sobre o Sport, que abriu a nona rodada do Brasileirão, dois jogos movimentaram a noite do último sábado (17). Na estreia do técnico Fernando Diniz, o Vasco saiu da zona de rebaixamento ao fazer 3 a 0 no Fortaleza, em São Januário, com transmissão ao vivo da Rádio Nacional.

O triunfo mandaria o São Paulo para o Z4, mas como o Soberano bateu o Grêmio de virada, por 2 a 1, na capital paulista, os gaúchos acabaram entrando no grupo das quatro piores campanhas.

No Rio de Janeiro, o Vasco contou com a inspiração do artilheiro Pablo Vegetti, que balançou as redes duas vezes. O também atacante Nuno Moreira foi outro a marcar no triunfo sobre o Leão do Pici. Cariocas e cearenses somam os mesmos dez pontos, mas o Gigante da Colina tem uma vitória a mais e fica à frente no meio da tabela.