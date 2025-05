Eleição na CBF: Samir Xaud registra chapa e pode ser candidato único

Ter ao menos 23 das 27 federações ao lado já bastaria para um candidato vencer, mesmo que os demais votantes optassem por outro concorrente.

A chapa de Xaud tem, entre os oito candidatos à vice-presidência da CBF, cinco mandatários de federações:

Ednailson Leite Rozenha (Amazonas),

José Vanildo da Silva (Rio Grande do Norte),

Michelle Ramalho Cardoso (Paraíba),

Ricardo Augusto Lobo Cluck Paul (Pará)

Rubens Renato Angelotti (Santa Catarina).

Os demais são Flávio Diz Zveiter, ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD); Gustavo Dias Henrique, ex-diretor de Relações Institucionais da entidade; e Fernando José Macieira Sarney, escolhido como interventor da confederação depois do afastamento do presidente Ednaldo Rodrigues, na última quinta-feira (15).

Afastamento

Ednaldo foi retirado da presidência ter considerado nulo o acordo firmado entre CBF e Supremo Tribunal Federal, em fevereiro, que reconheceu como legal a última eleição da entidade, em 2022.