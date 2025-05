Federação Paulista apura relatos de machismo no estadual feminino

A súmula da partida não faz menção a ocorrências consideradas "anormais" durante os 90 minutos, seja no espaço destinado a "observações eventuais" do árbitro ou ao relato dos assistentes. Dos seis cartões amarelos aplicados (um deles à Aline Milene, por falta mais pesada), apenas dois tiveram motivação disciplinar: uma troca de empurrões entre a lateral Carol Tavares, do Braga, e a atacante Isa, do São Paulo, no fim do confronto.