Fotografias de sobreviventes do Holocausto ganha mostra em São Paulo

"Eles enfrentaram diferentes tipos de violência, desde a privação da sua liberdade ao trabalho em campos nazistas, humilhação pública, prisão, fome e, com certeza, muito abuso psicológico. E isso pesa ainda mais pois muitos deles eram crianças pequenas [quando tudo ocorreu]", explicou em entrevista à Agência Brasil.

Intitulada Retratos Revelados - Sobreviventes do Holocausto, a exposição começa com um mapa-múndi e uma linha do tempo que mostram o avanço geográfico do nazismo e as medidas que estruturaram esse regime.

"O nazismo foi um movimento político-militar opressor que tentou extinguir a memória do povo judeu, assim como de outras culturas minoritárias na época da Segunda Guerra Mundial na Europa. Como movimento militar organizado, ele terminou submetendo as suas vítimas às mais horrendas atrocidades desde a tortura até a morte em campos de concentração", lembra o fotógrafo.

E é nesta linha do tempo que vão surgindo as fotografias de algumas das pessoas que sobreviveram às violências praticadas pelo nazismo e que atualmente vivem no Brasil. Ao lado de cada uma dessas fotografias, há um pequeno resumo sobre a história e a biografia de cada um dos retratados.