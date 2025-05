Ginástica brasileira faz dobradinhas em Copa do Mundo na Eslovênia

A ginástica artística do Brasil conquistou cinco medalhas neste domingo (18), na etapa de Koper, na Eslovênia, da Copa do Mundo da modalidade. Os destaque foram as dobradinhas de Júlia Coutinho (ouro) e Gabriela Barbosa (prata) na final do solo feminino e de Lucas Bitencourt (ouro) e Patrick Correa (prata) na barra fixa masculina. Na trave feminina, ainda teve um bronze para Gabriela Bouças.

Dona da melhor nota das eliminatórias do solo feminino, realizadas na sexta-feira (16), Júlia fez jus ao favoritismo e brilhou na final, com nota 13.100, ao som de Maria, Maria, música de Milton Nascimento e Fernando Brant. A carioca, de 15 anos, que iniciou na ginástica inspirada pela Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016, está em sua primeira temporada na categoria adulta.

A britânica Abigail Roper, com 12.666, completou o pódio.