Hoje é Dia destaca o combate ao abuso e exploração sexual de crianças

Este ano marca o centenário do ativista estadunidense Malcolm Little, conhecido como Malcom X. Mais tarde, ele foi nomeado Malik el-Shabazz, quando se tornou muçulmano. Malcom X nasceu dia 19 de maio de 1925 e foi assassinado em 1965. Foi um dos principais defensores dos direitos dos afro-americanos, e conseguiu mobilizar brancos e negros na conscientização sobre os crimes cometidos contra essa parcela da população. Saiba mais sobre Malcolm X nesta reportagem do Repórter Brasil, da TV Brasil, exibida em 2015. Esta edição do História Hoje, da Rádio Nacional, veiculada em 2014, aborda o assassinato do ativista por membros do Nação do Islã, organização da qual fez parte e se desvinculou tempos depois, por conflitos ideológicos.

Também no dia 19 de maio, em 1940, nasceu o cineasta alagoano Carlos José Fontes Diegues, o Cacá Diegues. Um dos precursores do movimento artístico Cinema Novo, ele dirigiu obras marcantes, como os filmes "Ganga Zumba" (1964), "Quando o Carnaval Chegar" (1972), "Xica da Silva" (1976), "Bye Bye, Brasil" (1980), "Tieta do Agreste" (1996) e "Orfeu" (1999). Também se posicionou fortemente contra a ditadura militar, motivo pelo qual precisou se exilar na Europa entre 1969 e 1972. Ao longo de mais de 60 anos de carreira, teve intensa atividade também na literatura, e foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras (ABL) em 2018, como mostra esta reportagem do Repórter Brasil, da TV Brasil. Cacá Dieges faleceu em fevereiro deste ano, aos 84 anos de idade. Sua morte foi noticiada com destaque na Agência Brasil, na Radioagência Nacional, e pela TV Brasil, nos jornais Repórter Brasil e Repórter Brasil Tarde.