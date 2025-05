Tuta, Integrante do PCC, já está na Penitenciária Federal em Brasília

Já se encontra na Penitenciária Federal em Brasília o integrante da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) Marcos Roberto de Almeida, mais conhecido como Tuta. Ele foi preso na última sexta-feira (16), ao comparecer a uma unidade policial da Bolívia para tratar de questões migratórias.

O Ministério da Justiça divulgou imagens do embarque de Tuta em avião da PF, em Santa Cruz, em uma operação de transferência que envolveu 50 integrantes da Polícia Federal.

Notícias relacionadas:

A escolta até a Penitenciária Federal em Brasília contou com 18 homens da Polícia Penal Federal, além do apoio das polícias Militar e Civil do Distrito Federal.