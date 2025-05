Bia Haddad estreia com vitória de virada no WTA 500 de Estrasburgo

Bia volta à quadra na próxima quarta (21), para o jogo de oitavas de final contra a norte-americana Ashlyn Krueger (37ª), em horário ainda indefinido. Também na quarta, a dupla da paulista Luisa Stefani com a húngara Timea Babos disputa as quartas de final contra a parceria da russa Alexandra Panova com a tcheca Marie Bouzková. Stefani e Babos estrearam domingo (18) com vitória contra a dupla da francesa Myrtille Georges com a alemã Tatjana Maria, por n2 sets a 0 (6/2 e 6/3).