BR Feminino: Palmeiras e Inter fecham 11ª rodada com empate

Com a igualdade fora de casa as Palestrinas terminam a rodada na terceira posição da classificação, com 21 pontos, oito a menos do que o líder Cruzeiro. Já as Gurias Coloradas chegaram aos 11 pontos, na 12ª colocação.

Mesmo fora de casa, o Palmeiras precisou de apenas dois minutos para abrir o marcador. Andressinha levantou a bola em cobrança de escanteio e Amanda Gutierres marcou de cabeça. Porém, dez minutos depois o Internacional também marcou em cabeçada após cobrança de corner. A autora foi Bruna Benites.

Após a igualdade, as oportunidades apareceram de lado a lado. Porém, o placar só voltou a ser alterado aos 4 minutos do segundo tempo, quando a uruguaia Belén Aquino recebeu um lançamento em profundidade, partiu em velocidade, driblou a goleira Kathe Tapia e bateu para o gol vazio para marcar um golaço.