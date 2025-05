Fiocruz é homenageada na abertura da Assembleia Mundial da Saúde

Apoio

Sobre as lições aprendidas com a covid-19 e outras emergências sanitárias, Tedros ressaltou que a OMS está apoiando os países no fortalecimento de sua capacidade de vigilância genômica. "Por meio do nosso Centro de Inteligência de Pandemias e Epidemias em Berlim, a Rede Internacional de Vigilância de Patógenos agora conecta 350 organizações em 100 países", afirmou.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que também participou da plenária de abertura da assembleia, ressaltou a importância do multilateralismo na resolução dos desafios de saúde global, como as mudanças climáticas e pandemias. Ele reforçou o apoio do governo brasileiro à OMS.

"A maior lição, dessa última década é que nenhum país sozinho cuidará da saúde de seu povo. Como o presidente Lula diz, nenhum presidente foi eleito xerife do mundo. Nós reiteramos nosso apoio ao multilateralismo. O Brasil diz sim à OMS", disse Padilha. "A missão dessa década é que nós precisamos mais OMS e não menos".

Padilha acrescentou que só por conta do multilateralismo foi possível enfrentar a falta de abastecimento de insulina, devido a mudanças na cadeia de produção, além de avançar em uma aliança global contra a fome, a pobreza e a eliminação de doenças negligenciadas. Por fim, o ministro da Saúde convidou a todos para a COP 30, a conferência das Nações Unidas sobre meio ambiente, em novembro deste ano, em Belém do Pará. O tema da COP 30 será Mudanças climáticas.

Aniversário

A 78ª Assembleia Mundial da Saúde marcará também o início das comemorações dos 125 anos da Fiocruz, no próximo dia 25, com a realização de uma cerimônia nesta terça-feira (20) apoiada por parceiros de longa data, como a Rede Pasteur, a UN Foundation e a Unitaid, e que contará com a presença de autoridades nacionais e internacionais. A atividade está inserida no rol dos eventos paralelos no contexto do evento de Genebra.