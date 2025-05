ONG promove educação antirracista nas escolas públicas do Rio

Dia 24/5 - Escola Municipal Pedro Ernesto, das 9h às 11h

Endereço: Rua Fonte da Saudade - Lagoa

Cerca de 50 professores assistirão à mesa de abertura com Joana Oscar, da Gerência de Relações Étnico-Raciais da Secretaria Municipal da Educação do Rio, Maíra Santos, diretora da Escola Maria Felipe, primeira escola afro-brasileira, com a mediação de Thaiana Rodrigues, educadora antirracista, socióloga e doutoranda em sociologia.

O secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, é esperado no evento.

Parceiros da Educação

Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, a ONG Parceiros da Educação Rio mobiliza a sociedade para melhorias nas escolas, por meio de doações e iniciativas diversas.



Fundada em 2009, a ONG já impactou cerca de 40 mil alunos, capacitou mais de 1,7 mil profissionais e atua em frentes como programas de apoio a escolas públicas, capacitação, reforço escolar, infraestrutura e redução da evasão escolar. Reconhecida pela transparência, tem o selo A+ do Instituto Doar, venceu o prêmio "100 Melhores ONGs do Brasil" (2022 e 2024) e recebeu a Medalha de Mérito Pedro Ernesto (2024) pela Câmara do Rio de Janeiro, em reconhecimento pelo trabalho na educação pública da cidade.