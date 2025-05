Prisão de Tuta reforça necessidade de aprovação da PEC da Segurança

Para Lewandowski, o sucesso dessa operação "revela, inclusive, o entrosamento entre as forças locais de segurança e as forças que integram o sistema judiciário com as forças Federais", disse. "E isso é justamente aquilo que almejamos com a PEC da segurança que está tramitando no Congresso Nacional", acrescentou durante coletiva de imprensa no Ministério da Justiça.

O ministro enfatizou que muitas das atividades criminais já deixaram de ser locais, e que, portanto, o combate a elas precisa ser feito de maneira global, por meio de cooperações entre todas as forças de segurança.

