STJD suspende jogador do América-MG em caso de discriminação racial

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu, nesta segunda-feira (19), o meia-atacante boliviano Miguelito, do América-MG, com cinco jogos de suspensão e uma multa de R$ 2 mil por um ato de discriminação racial em jogo contra Operário-PR pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Como esta é uma decisão de primeira instância, e cabe recurso ao Pleno, o América-MG informou, em nota divulgada logo após a decisão do STJD, que entrará "com efeito suspensivo para que o jogador possa atuar até que um novo julgamento seja marcado".

O caso

Na noite do dia 4 de maio América-MG e Operário se enfrentaram no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. Após a partida o atacante Allano, da equipe paranaense, apresentou denúncia junto à Polícia Civil do Paraná (PCPR) afirmando que ouviu Miguelito proferir a expressão "preto do c...".