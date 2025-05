Cedae paralisa Sistema Guandu para obras de modernização

"Esses serviços são essenciais para assegurar a continuidade da operação plena do sistema de produção de água. Com eles, conseguimos identificar e corrigir falhas de forma preventiva, além de aferir com mais precisão o volume de água fornecido pela companhia às concessionárias", disse o diretor de Saneamento e Grande Operação da Cedae, Daniel Okumura.

Recomendações

A normalização do fornecimento de água tratada terá início assim que a Cedae restabelecer 100% da produção no Sistema Guandu. No entanto, a recuperação do abastecimento é gradual e poderá levar 72 horas ou mais, especialmente em áreas elevadas, situadas nas pontas do sistema de distribuição ou afetadas por eventuais ocorrências durante a etapa de regularização do serviço.

A concessionária Águas do Rio orienta os moradores do centro, zonas norte e sul e Baixada Fluminense a se prepararem para o período, armazenando água para necessidades básicas e adiando tarefas que demandem alto consumo até a regularização do sistema. O abastecimento emergencial por caminhão-pipa é priorizado para unidades de saúde, como hospitais e clínicas de urgência e emergência. A distribuição de água nas localidades atendidas é de responsabilidade das concessionárias Águas do Rio, Iguá e Rio+Saneamento, de acordo com as respectivas áreas de atuação.